Primeiro helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul deve operar em julho

Julho promete ser um marco na história do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS). O tão sonhado primeiro helicóptero deve entrar em operação no próximo mês. O AW 119 Koala será empregado em ações de busca, salvamento e resgate em ambientes urbanos e naturais, salvamento aquático, acidente de trânsito, remoção de enfermos e combate a incêndio, além de transporte de órgãos, de equipamentos e de efetivo, entre outras missões.

Segundo o comandante-geral do CBMRS, coronel Eduardo Estêvam Camargo Rodrigues, a aeronave fará parte do futuro Batalhão de Busca e Salvamento (BBS), que sucederá a atual Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS). De acordo com ele, o processo de regularização e adaptação do helicóptero, que terá as cores e grafismos da instituição, está na fase final. “Está nos seus ajustes finais”, enfatizou na manhã desta terça-feira à reportagem do Correio do Povo. “É um ganho operacional inestimável. Nós vamos reduzir muito o tempo resposta no atendimento”, avaliou. “A aeronave engrandece”, acrescentou.

Fabricado pela empresa Leonardo, dos Estados Unidos, o helicóptero possui autonomia de 2h30min de voo em velocidade de cruzeiro, a 245 km/h, podendo atingir a velocidade máxima de 280 km/h. Ele pode cobrir distâncias de até 500 quilômetros sem necessidade de parada para abastecimento. A aeronave possui turbina, conta com painel e equipamentos eletrônicos de última geração. A capacidade é de dois pilotos e seis tripulantes operacionais. A base será em Porto Alegre.

O AW 119 Koala pode ser utilizado para remoção de pacientes com a instalação de uma maca. Ele conta com um guincho para içamento de vítimas com acesso a ao compartimento de passageiros, gancho de transporte com capacidade de carga de 1,2 toneladas, o que possibilita o uso de bambi bucket com capacidade de mil litros para combate a incêndios florestais. Os primeiros dois pilotos, os tenentes-coronéis Ludke e Mattei, têm recebido treinamento.