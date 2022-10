Prisioneiro mais velho de Guantánamo é libertado no Paquistão

publicidade

Um paquistanês, conhecido por ser o detento mais velho da prisão da base americana em Guantánamo, leste de Cuba, foi libertado em seu país, informou o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão neste sábado (29).

Esta prisão chegou a abrigar centenas de detentos, suspeitos de serem jihadistas capturados pelas forças americanas durante a chamada "guerra ao terrorismo" de Washington, após os ataques de 11 de setembro de 2001 perpetrados pela Al-Qaeda. O empresário Ullah Paracha foi preso em 2003 na Tailândia e acusado de financiar o grupo jihadista, embora sempre tenha mantido sua inocência e seu apego aos Estados Unidos, onde estudou.

Como a maioria dos detidos de Guantánamo, Paracha - com 75 ou 76 anos - nunca foi formalmente acusado e carecia de instrumentos legais para se opor à sua prisão. "O Ministério das Relações Exteriores completou um extenso trabalho entre as agências para facilitar a repatriação de Paracha", disse um comunicado.

"Estamos felizes que um cidadão paquistanês detido no exterior tenha finalmente se reunido com sua família", acrescentou. Entre os quase 40 detidos que permanecem em Guantánamo, vários são acusados de ter participado do 11 de setembro de 2001 ou de outros ataques da Al-Qaeda.