Proprietário de terreno é preso por furto de energia em Porto Alegre

Um homem foi preso, nesta quarta-feira, por furto de energia em empresas localizadas na zona Norte de Porto Alegre. A ação ocorreu na manhã de hoje em uma oficina de caminhões e uma metalúrgica localizadas na rua Dona Teodora. O empresário, cuja identidade não foi revelada pela Polícia, subloca dois pavilhões de um terreno onde funcionam uma oficina de caminhões e uma metalúrgica.

A operação foi realizada pela Polícia Civil e Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio e Serviços Delegados do Departamento Estadual de Investigação Criminal (Deic) documentação suspeita em nome do proprietário do espaço. Essa documentação foi apreendida e o proprietário se apresentou à Polícia.

Conforme informações da CEEE, a corrente medida na mecânica mostra que o consumo mensal é estimado em 12 mil kWh e o da metalúrgica, de 2 a 4 mil kWh por mês. A Companhia não recebia nada e medições dos técnicos mostraram que cabos estavam diretamente ligados à rede elétrica.

Essa é a 23ª prisão desde o início de 2019 na área da CEEE Distribuição. Conforme a companhia, só nos primeiros sete meses do ano foram recuperados R$ 81 milhões. No ano passado, foram R$ 105 milhões de recuperação em desvio de energia.