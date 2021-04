Quadrilha é surpreendida pela BM durante roubo a transportadora no bairro Humaitá, em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar surpreendeu e prendeu uma quadrilha no momento em que assaltava uma transportadora na avenida A. J. Renner, no bairro Humaitá, em Porto Alegre. O flagrante ocorreu na noite desta segunda-feira. Cinco criminosos foram presos pelo 11º BPM com duas pistolas calibres 380, com 14 munições e numerações suprimidas, e um revólver calibre 38, com cinco cartuchos.

Os policiais militares apreenderam ainda um jammer bloqueador de sinal, um detector de metal portátil, um radiocomunicador e R$ 44,00 em dinheiro, além de quatro telefones celulares. Um Ford Fiesta, de cor branca, e um Volkswagen Gol, de cor prata, usados pela quadrilha, também foram recolhidos.

Foto: Record TV RS / Especial / CP

No interior da transportadora, o efetivo do 11º BPM libertou 14 funcionários mantidos reféns durante o roubo pelos bandidos. A quadrilha invadiu a empresa pelo portão, quando um dos empregados ingressava no local.

A rápida ação dos policiais militares foi possível graças a uma das vítimas que conseguiu telefonar para o telefone de emergência 190 da Brigada Militar. Os criminosos já estavam carregando um caminhão baú com mercadorias, incluindo produtos eletrônicos, no momento do flagrante.

Todos os assaltantes detidos possuem diversos antecedentes criminais. O bando foi encaminhado para a Polícia Civil, que vai investigar a possibilidade de mais envolvidos.