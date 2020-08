Quadrilha assalta loja de videogame em Gravataí e foge para Alvorada

publicidade

Um cerco policial foi montado no final da manhã desta segunda-feira para localizar a quadrilha que assaltou uma loja de videogames em Gravataí. Armados, os bandidos invadiram o estabelecimento comercial situado na avenida Alexandrino de Alencar, no bairro Morada do Vale I, em Gravataí. Dois funcionários foram rendidos.

Os criminosos se apossaram de aparelhos de videogames novos e de clientes que estavam em manutenção. Câmeras de monitoramento da loja registraram o assalto.

A quadrilha fugiu então em uma Chevrolet Spin, de cor preta, com placas clonadas. O veículo, que havia sido roubado domingo passado em Viamão, acabou acidentando-se e foi abandonado nas imediações da ERS 118, na localidade de Estância Grande, em Alvorada.

Apesar das buscas realizadas pelos efetivos da BM, os ladrões não foram mais localizados após embrenharem-se em matagais. O prejuízo estimado da loja ficou em torno de R$10 mil. A Polícia Civil vai investigar o assalto.

