Quadrilha de assaltantes de residências é desarticulada em Canoas

Uma quadrilha especializada no roubo a residência foi alvo de uma operação da 1ª DP de Canoas, sob comando dos delegados Rafael Pereira e Clarissa Demartini. O encerramento da operação Ocaso foi divulgado na manhã desta terça-feira pela Polícia Civil. Houve a prisão de três criminosos nos últimos dois dias. Outros dois bandidos permanecem foragidos e estão sendo procurados. Uma caminhonete Fiat Toro, que havia sido roubada em um dos ataques, foi recuperada pelos agentes.

As investigações começaram a partir de um assalto seguido de roubo de veículo em uma casa, localizada no bairro Mathias Velho, no dia 15 de julho deste ano. O crime foi cometido mediante grave ameaça às vítimas por três criminosos armados.

Imagens de uma câmera de monitoramento mostrou um casal chegando em casa com o veículo e um primeiro bandido entrando pelo portão da garagem que estava sendo fechado. O ladrão rende e aponta a arma para o motorista e obriga a reabertura do portão para o ingresso dos cúmplices. Durante a apuração do roubo, os policiais civis identificaram os envolvidos.

Segundo os delegados Rafael Pereira e Clarissa Demartini, os ataques eram cometidos geralmente no entardecer, quando as vítimas retornam da rotina de trabalho para suas residências e estão mais vulneráveis, decorrente do cansaço do dia que diminui a atenção e os cuidados. As prisões temporárias dos criminosos foram decretadas pela Justiça.

O diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ªDPRM), delegado Regional Mário Souza, declarou que “crimes dessa natureza adentram na esfera mais íntima das famílias, portanto, a investigação e prisão desses criminosos é um dos pilares da atual gestão”.