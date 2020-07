Quadrilha de sequestradores é investigada em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil investiga um crime de extorsão mediante sequestro cuja vítima foi uma motorista de aplicativo, de 51 anos, arrebatada na noite dessa segunda-feira em Porto Alegre. Dois dos cinco criminosos envolvidos foram presos em flagrante. Um revólver e três celulares foram apreendidos. Não houve e o pagamento de resgate exigido e a vítima foi libertada ilesa. O caso é apurado pela 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos (1ª DRR) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), sob comando do delegado João Paulo de Abreu.

A vítima trabalhava com um Nissan Versa, de cor preta, quando foi abordado no final da tarde dessa segunda-feira na rua Caeté, no bairro Vila Assunção, na Zona Sul da Capital. Quatro criminosos, em um Ford Fiesta, de cor prata, praticaram o roubo e levaram a motorista de aplicativo. Uma câmera de monitoramento registrou parcialmente a ação, sendo possível visualizar que três indivíduos desceram do carro e foram até a mulher. Eles passaram a exigir dos familiares dela a quantia de R$ 5 mil em dinheiro como resgate. Um vídeo feito por celular foi até enviado pela quadrilha ao marido da vítima.

O caso foi então assumido pela 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos do Deic, sob comando do delegado João Paulo de Abreu. Os policiais civis assessoram os familiares na negociação do preço do resgate, além de adotarem as medidas necessárias para a identificação dos criminosos e da localização da vítima.

Já durante a noite, nas diligências no bairro Cristal, com apoio dos policiais militares do 1º BPM, os agentes descobriram o cativeiro vazio em uma casa na vila da Pedreira. A vítima recém havia saído com os bandidos no Ford Fiesta para sacar dinheiro para eles em um banco com o cartão e senha dela.O veículo foi localizado e abordado em seguida na avenida Icaraí, na esquina com rua Pedro Américo Leal. Dois bandidos, sendo um foragido, com o revólver, foram presos em flagrante. A vítima foi libertada. Por sua vez, o Nissan Versa foi achado abandonado no morro Santa Tereza, perto da rua Corrêa Lima. O sequestro durou em torno de cinco horas. O local do cárcere ficou isolado para o Instituto-Geral de Perícias.

Os policiais civis descobriram que uma ocorrência semelhante, com uma outra motorista de aplicativo, havia sido registrado no domingo passado na Zona Norte da Capital. Na ocasião, a vítima foi mantida em cárcere no mesmo cativeiro na vila da Pedreira. Na ocasião ocorreu o pagamento do resgate. O delegado João Paulo de Abreu pretende agora verificar mais casos parecidos nos últimos tempos e capturar os três criminosos restantes que fazem parte da quadrilha.Qualquer informação pode ser repassada para o telefone gratuito 0800-510-2828, mesmo no anonimato.