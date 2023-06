Quadrilha especializada em roubo de cargas de cigarro é alvo de operação

publicidade

A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo de cargas de cigarros que atuava sobretudo na zona Norte de Porto Alegre. A ação ocorreu em Porto Alegre e Alvorada. A Brigada Militar prestou apoio. Houve o cumprimento de sete ordens judiciais, sendo cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. Um dos detidos é um motorista de aplicativo, que foi localizado em Alvorada.

Segundo a Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas (DRFC) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), os criminosos armados rendiam os motoristas das empresas de cigarros e, mediante restrição da liberdade da vítima, levavam para um local sem muita movimentação para roubar a carga.

O motorista de aplicativo, sem antecedentes, realizava a chamada “segundinha”, ou seja, transportava os assaltantes no veículo para não levantar suspeitas e ter uma desculpa em caso de abordagem policial. Em caso de prisão dos cúmplices, ele se apresentaria como vítima do crime. Ele mantinha também contato direto com o responsável por abordar o motorista, passando as devidas orientações sobre toda atuação criminosa e o caminho a ser seguido.

O papel dele era considerado fundamental na organização criminosa. Ao menos em cinco roubos, o motorista de aplicativo teria participado. Além disso, ele também é suspeito de agir em roubo de veículos e tráfico de entorpecentes. O trabalho investigativo prossegue em sigilo para identificar toda a quadrilha responsável pelos ataques. No total, a equipe da DRFC apura a atuação de cinco suspeitos nos crimes.

