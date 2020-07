Quadrilha gaúcha desviava cargas de grãos de soja no Oeste de Santa Catarina

publicidade

A Polícia Civil de Santa Catarina desencadeou ao amanhecer desta terça-feira a operação Desvio de Rota no Rio Grande do Sul. Coordenada pela Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas, da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a ação visa combater uma quadrilha gaúcha que desviava de cooperativas cargas de grãos de soja no Oeste catarinense, causando um prejuízo de mais de R$ 1 milhão.

Houve o cumprimento de 16 ordens judiciais, sendo dez mandados de busca e apreensão e outros seis mandados de prisão, nas cidades de Passo Fundo, Santa Maria, Ijuí, Tapejara, Tupanciretã e Cruz Alta. A ação dos agentes catarinenses teve o apoio da Polícia Civil do RS através da DP de Passo Fundo.

As investigações dos policiais civis catarinenses apontaram que o grupo criminoso cooptava motoristas de caminhões e ex-funcionários de uma cooperativa de transporte, vítima da quadrilha, que burlavam o sistema informatizado para emissão das ordens de carregamento. Bloqueadores de sinal de rastreadores, conhecidos como jammers, eram empregados para impedir o acompanhamento da carga e facilitar a realização dos desvios.