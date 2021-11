Quadrilha invade shopping do interior de São Paulo, assalta loja e dispara tiros

publicidade

Criminosos armados invadiram o Shopping Iguatemi Esplanada, entre Sorocaba e Votorantim, no interior de São Paulo, neste sábado. Durante o episódio, a quadrilha fez segurança de refém, assaltou uma joalheria e disparou tiros.

O grupo, formado por cerca de oito criminosos, levou joias e relógios de luxo – um deles, no valor de R$ 100 mil. Funcionários relataram que a quadrilha também tentou roubar outra joalheira, mas sem sucesso.

O assalto provocou correria e fechamento de portas de lojas que estavam abertas no momento. “Teve assalto na minha loja, entrou uma quadrilha com 50 pessoas. Tinha bandido no shopping inteiro. Colocaram arma na cabeça das meninas. Acho que balearam um segurança. Está um horror. Já chorei, gritei”, disse uma mulher em um áudio que circula nas redes sociais.

Durante a fuga, os criminosos dispararam tiros para o alto, atingindo teto, pilastras e vidros. Não houve confronto policial e, após a evacuação das pessoas, não houve feridos. Relatos informam ainda que a quadrilha fugiu em um Virtus prata e num Civic branco.