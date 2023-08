Quadrilha que praticava agiotagem e extorsão é alvo de operação em Cachoeirinha

publicidade

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação contra uma organização criminosa que praticava agiotagem e extorsão. A ofensiva, chamada de Velar, cumpre ordens judiciais em Cachoeirinha e Gravataí.

As investigações iniciaram a partir do relato de uma vítima que foi intimidada depois que seu familiar fez um empréstimo com o grupo criminoso. Mesmo com a dívida paga, a pessoa era alvo de ameaças. O carro dela chegou a ser incendiado.

Durante as apurações dos crimes, os policiais chegaram ao esquema que também contava com lavagem de dinheiro.