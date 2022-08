Quase 500 munições são apreendidas pela Polícia Civil no bairro Vila Nova, em Porto Alegre

publicidade

Quase 500 munições foram apreendidas pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil no bairro Vila Nova, em Porto Alegre. Os agentes, coordenados pelo delegado Fernando Siqueira, recolheram ainda duas espingardas calibre 12, uma carabina calibre 38, quatro placas e duas capas de colete balístico, dois carregadores de pistolas calibres nove milímetros e 40, dois jet loader, uma luneta e um coldre.

Todo o material estavam em uma residência na rua Atílio Superti. A moradia foi alvo nessa sexta-feira de um mandado judicial de busca e apreensão. Conforme o delegado Fernando Siqueira, a casa vinha endo utilizada por uma facção criminosa.

As 497 munições apreendidas no local eram de vários calibres, mas 357 delas eram de ponto 40. No momento da ação não havia ninguém no imóvel, porém, o responsável pelo local já foi identificado e responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.