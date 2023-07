Quatro passageiros ficam feridos após van colidir contra árvore em Farroupilha

publicidade

Quatro pessoas ficaram feridas após uma van Renault Master colidir contra uma árvore às margens do quilômetro 47 da ERS-122, em Farroupilha, na Serra Gaúcha, por volta de 1h30min deste domingo.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo seguia no sentido Porto Alegre a Caxias do Sul quando houve o acidente.

Os feridos são quatro passageiros. Todos foram encaminhados ao Hospital São Carlos, em Farroupilha, com ferimentos leves.

A ocorrência foi atendida pelos grupos rodoviários de Farroupilha e Bom Princípio. As circunstâncias do acidente não foram informadas.