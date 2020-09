Quatro traficantes são presos com submetralhadora em Caxias do Sul

publicidade

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul apreendeu na manhã desta quinta-feira uma submetralhadora calibre 9 milímetros, com mais de 45 munições e dois carregadores, durante a operação The Manager. A ação, coordenada pelo delegado Luciano Righês Pereira, resultou ainda no recolhimento de cerca de R$ 10 mil em dinheiro oriundo do narcotráfico e em torno de 1,2 quilo de cocaína pura.

Uma pequena porção de maconha, quatro câmeras de monitoramento, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão de crédito, um celular e quatro veículos também foram apreendidos. Os policiais civis prenderam quatro traficantes em flagrante.

O grupo criminoso seria responsável pelo abastecimento de diversas bocas de fumo na zona Sul de Caxias do Sul. Na ação, os agentes da Draco cumpriram mandados de busca e apreensão em três residências. A investigação foi realizada ao longo de um mês após recebimento de denúncias anônimas e posteriores diligências.

Pelotas

Já a Draco de Pelotas apreendeu cerca de dez quilos de maconha durante uma ação na noite de quarta-feira na área central da cidade. Um traficante foi preso pelos policiais civis quando trafegava com um veículo. A droga estava sendo transportada para abastecer pontos de venda de drogas.