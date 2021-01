Quatro traficantes são presos durante operação em Pelotas

publicidade

Um quarteto de traficantes foi preso com mais de quatro quilos de maconha em uma operação da Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Pelotas entre a noite de quinta e madrugada desta sexta-feira. A ação ocorreu em duas residências situadas respectivamente nos bairros Parque Obelisco e Três Vendas.

Os traficantes são um casal e dois homens. Um dos criminosos possuía ainda mandado de prisão em aberto. Além da maconha, os agentes da Draco recolheram também porções de cocaína, uma quantia em dinheiro, uma balança de precisão e uma moto. Uma das casas era utilizada como depósito de entorpecentes.

Já o 4º BPM da Brigada Militar prendeu um trio de traficantes no bairro Fragata. Os policiais militares apreenderam 1,1 quilo de maconha, porções de crack e cocaína, um radiocomunicador, uma balança de precisão e três telefones celulares.

Em outra ação desta vez no bairro Três Vendas, o efetivo do 4º BPM flagrou um casal com 45 pedras de crack, porções de maconha, uma quantia em dinheiro, uma balança de precisão e um telefone celular.