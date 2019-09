Queda de drone carregado com maconha e crack mobiliza BM em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar confirmou na manhã deste domingo a apreensão de um drone, carregado com mais de meio quilo de maconha e cerca de 110 gramas de crack, em Porto Alegre. O aparelho, modelo Dji Phantom, foi encontrado caído no final da noite de sábado no pátio do Hospital Psiquiátrico São Pedro, na avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon.

Uma embalagem plástica contendo as drogas estava presa ao equipamento, segundo os policiais. A BM suspeita que o drone estava sendo utilizado por traficantes para transportar os entorpecentes de um lugar para outro. Uma falha ou perda de sinal podem ter provocado a queda do equipamento que pode ser facilmente comprado em sites de venda na internet.