Quem é o líder do grupo alvo de ação que apura 16 homicídios em Alvorada

publicidade

Uma organização criminosa de Alvorada é o principal alvo da Operação Faciem, deflagrada nesta terça-feira, pela Polícia Civil. O grupo, que teria envolvimento em pelo menos 16 homicídios, também é alvo de diligências em Porto Alegre, Canoas, Gravataí, e Viamão. Segundo a corporação, no entanto, o líder da facção já está no sistema prisional, de onde envia ordens para executar desafetos, rivais e usuários de drogas endividados.



De acordo com a apuração do Correio do Povo, o homem apontado como mandante dos crimes seria Deividi Vilanova dos Santos, o 'Zóio', de 41 anos. Atualmente cumprindo pena na Penitenciária Estadual de Charqueadas, o criminoso tem antecedentes por homicídio, tráfico, roubo qualificado, porte ilegal de armas, entre outros.



Zóio é apontado pelo Ministério Público como sendo o gerente de uma facção com origem no bairro Bom Jesus, na zona Leste de Porto Alegre, mas que também criou ramificações na região Metropolitana. Além de controlar o tráfico de drogas no bairro Umbu, em Alvorada, ele também teria atuação na Capital, como na região entre os bairros Navegantes e São Geraldo, na zona Norte, e no entorno do camelódromo, no Centro Histórico.





Deividi Vilanova, o Zóio | Foto: Divulgação



Além dos crimes apurados na Operação Faciem, Zóio também é apontado como mandante de outras mortes. Em 2014, ainda segundo o MP, ele seria o responsável pelo assassinato de uma testemunha, que depôs contra ele em outro processo, em que também era acusado de homicídio. Já em 2015, ele foi acusado de ter sido o mandante da morte do então companheiro da sua ex-namorada.



"Um testemunha, que bem o conhece por também fazer parte do grupo, relatou que Deividi Vilanova dos Santos ameaça e executa pessoas para encobrir seus crimes e, até mesmo, determinou que ela assumisse a autoria de um deles", enfatiza a denúncia. "É, portanto, homem de tez violenta e perigoso, pelo que deve ser preso, como única maneira de pará-lo, sendo indiscutível que qualquer outra medida cautelar seria impotente para tal.", conclui o órgão.



Zóio também teria ordenado a execução do aposentado, Adão Guimaraes de Souza, de 70 anos, crime que desencadeou a operação dessa manhã. O idoso teria sido morto após se recusar a vender a casa onde morava aos traficantes, que pretendiam transformar o lugar em um ponto de venda de drogas.