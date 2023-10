Quem é o principal alvo da ação contra grupo que movimenta R$ 1 milhão por semana em Porto Alegre

publicidade

Em um vídeo gravado dentro da Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul, supostamente feito pelos próprios detentos, um grupo de traficantes cobra explicações de um ex-aliado. Nas imagens, os presos aparecem reunidos em torno de um celular ativado no modo viva-voz, enquanto questionam os motivos do comparsa ter abandonado a antiga facção e se unido a um grupo rival. "Não mudei de lado. A caminhada é minha agora, não tem bandeira [...] Eu fiquei milionário, essa é a caminhada", responde um criminoso do outro lado da linha.



De acordo com as forças de Segurança, o autoproclamado milionário é Maicon Donizete Pires dos Santos, de 32 anos, o 'Red'. Ele é o principal dos 16 alvos da Operação Golpe de Estado, deflagrada nesta segunda-feira pela Polícia Civil. O criminoso também seria o pivô de uma guerra entre traficantes no bairro Mário Quintana, na zona Norte de Porto Alegre. A operação já resultou na prisão de 14 criminosos, além da apreensão de um veículo e de R$ 13 mil. No entanto, até o momento desta publicação, Red ainda não havia sido preso.



"Houve um rompimento dentro da facção. Isso criou um outro grupo, e uma guerra foi deflagrada entre eles. Por isso a operação se chama Golpe de Estado", declarou o chefe de Polícia, delegado Fernando Sodré. Segundo ele, pelo menos sete mortes tem relação com o conflito, desencadeado no final de setembro.



Red não estava mentindo, pelo menos no que refere aos rendimentos do grupo. Conforme o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), o núcleo da facção no bairro Mário Quintana movimentava aproximadamente R$ 1 milhão por semana, através do tráfico. A corporação indica que os entorpecentes eram adquiridos diretamente em países produtores, como Paraguai, Bolívia e Peru, sendo distribuídos em larga escala, não apenas em Porto Alegre e região Metropolitana, como também para o interior do estado.



No entanto, a divisão dos lucros acabou gerando a cisão interna do bando. Ainda de acordo com os investigadores, o acumulo de poder nas mãos de Red teve início após a captura do líder José Dalvani Nunes Rodrigues, o 'Minhoca', preso em 2016 em Ciudad del Este, no Paraguai, e transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 2017.



A Polícia Civil indica que, com Minhoca fora do estado, o tráfico no bairro Mário Quintana passou a ser comandado pelo irmão dele, Wagner Nunes Rodrigues, o 'Minhoquinha'. Preso em 2011, ele chegou a ser transferido para o Sistema Penitenciário Federal, em 2017, mas retornou ao estado dois anos depois, sendo enviado para a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc), de onde continuaria a liderar a facção. Mesmo estando encarcerados, os dois irmãos tiveram ordens de prisão preventiva decretadas durante a Operação Golpe de Estado.



Até então, Red atuava como gerente do tráfico, subordinado a Minhoca e Minhoquinha. Contudo, no dia 21 de setembro, ele anunciou que estava abandonando o grupo e formaria a própria facção. Em um comunicado atribuído aos traficantes, divulgado nas redes sociais, a nova quadrilha se denomina de 'Comando Nova Geração'.



Os comandados por Red ainda teriam o intuito de unir forças com criminosos da Vila Cruzeiro, na zona Sul, e da Vila Jardim, além do Loteamento Timbaúva, na zona Norte. A união dos traficantes teria o proposito de expandir o alcance de uma facção emergente, que se define como 'Família do Sul', capitaneada pelo grupo da Vila Jardim. Três dos líderes desses grupos, conforme revelado pela reportagem, foram interrogados na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc). No entanto, todos eles negaram qualquer envolvimento no confronto.