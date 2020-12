Réplica de fuzil calibre 5.56 é apreendida pelo Denarc no bairro Rio Branco, em Canoas

publicidade

Uma ação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira resultou na apreensão de uma réplica de fuzil calibre 5.56 no bairro Rio Branco, em Canoas. Houve ainda o recolhimento de cerca de dois quilos de maconha, 46 buchas de cocaína e porções de crack, além de cédulas falsas no valor de 20 reais.

A investigação foi conduzida pelo delegado Silvio Huppes. Munidos de mandado de busca e apreensão, os agentes foram até a residência de um suspeito, onde encontraram o material escondido. A réplica de fuzil é usada pelos criminosos para intimidar e enganar os rivais.

Já a equipe do delegado Thiago Bennemann apreendeu cerca de 1,5 quilo de maconha, porções de cocaína, munições, carregadores de arma de fogo, balanças de precisão e material para embalar drogas, em Guaíba. O flagrante ocorreu durante cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão em um imóvel no bairro Passo dos Ferreiros.