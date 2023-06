Receita Federal encontra 276 kg de cocaína em carga de aves congeladas no RJ

publicidade

A Receita Federal apreendeu 276 kg de cocaína em uma carga de aves congeladas no Porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira.

A droga estava escondida em 2.400 caixas e foi avaliada em R$ 70 milhões.

Em ação conjunta com a Polícia Federal, os agentes interceptaram o carregamento que tinha como destino final a África do Sul, com uma parada no porto de Algeciras, na Espanha. Uma perícia foi feita no local para ajudar nas investigações.