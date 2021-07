Receita Federal intercepta contrabando de geleia real e própolis em Santana do Livramento

publicidade

A Receita Federal interceptou um contrabando de mais de uma tonelada em geleia real e própolis na madrugada desta quarta-feira em Santana do Livramento. A mercadoria ilegal, cujo valor foi estimado em torno de R$ 1 milhão, vinha do Uruguai.



O flagrante ocorreu na BR 158, próximo ao posto fiscal da Receita Federal, quando um caminhção Volkswagen, com placas de Turuçu, foi abordado. A parte de cima do veículo transportava hortifrutigranjeiros e no espaço de baixo encontravam-se 650 quilos de geleia real e 400 quilos de própolis granulado.

Conforme a Receita Federal, o motorista foi preso e levado para a Polícia Federal. Ele viajaria até Pelotas. O veículo será dado perdimento por transportar produtos contrabandeados.

Veja Também