Retroescavadeira atropela e mata bebê de seis meses em Viamão

Uma retroescavadeira atropelou e matou um bebê de seis meses, em Viamão, na Região Metropolitana, nesta quinta-feira. O acidente ocorreu na rua Osvaldo Godoy Gomes, na Vila Augusta, e culminou na morte de Noah Hariel Lacerda dos Santos. De acordo com a Polícia Civil, Nathaly Lacerda dos Reis levava o filho em um carrinho na estrada de chão batido quando ambos foram atropelados pela patrola.

O titular da 2ª Delegacia de Polícia de Viamão, delegado Alexandre Luiz Fleck, afirmou que um homem conduzia o veículo durante uma obra de pavimentação. Ele deu ré e não observou a presença da mulher e da criança. A criança foi levada para o Hospital de Viamão, porém, não resistiu aos ferimentos. Nathaly foi levada e atendida na UPA, mas foi liberada em seguida. “Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo”, afirmou.

Conforme Fleck, a restroescavadeira realizava trabalho para a prefeitura. A prefeitura de Viamão divulgou nota sobre o acidente em que lamenta a morte do bebê. “Não há nada mais doloroso do que a perda de uma vida humana, sobretudo quando se trata de uma pequena criança, com todo o futuro pela frente. Infelizmente, nesta manhã de quinta-feira (17), um acidente com um maquinário da prefeitura municipal, que estava realizando manutenção de vias na Vila Augusta, ocasionou a morte do pequeno Noah, de apenas seis meses”, diz a nota.

Segundo a prefeitura, imediatamente após a comunicação do acidente, as equipes de saúde entraram em ação. “A criança foi levada para o Hospital de Viamão, porém, mesmo com todos os esforços, não foi possível salvar o pequeno Noah. Estamos acompanhando a família e dando todo o amparo necessário neste momento de extrema dor. De imediato, estamos abrindo procedimento para investigar as circunstâncias do acidente”, completa a nota assinada pelo prefeito Nilton Magalhães. A prefeitura decretou luto oficial de três dias.