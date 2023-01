Reunião de condomínio com tiros de flecha e golpe de canivete termina com morte de homem em Lajeado

publicidade

Uma reunião de condomínio no pátio de um prédio localizado na rua Bento Gonçalves, no bairro Hidráulica, em Lajeado, no Vale doTaquari, terminou em confusão e culminou na morte de um homem de 45 anos. A vítima foi agredida no final da noite de ontem por um homem de 23 anos com golpe de canivete no peito e faleceu na madrugada desta quarta-feira. A Brigada Militar foi acionada e prendeu o criminoso. Antes de consumar o crime, o suspeito havia atirado uma flecha com uma besta nas pessoas que participavam da reunião.

Apesar da ação criminosa, ninguém foi atingido. De acordo com a BM, o indivíduo usou um canivete para desferir um golpe no peito da vítima, acertando próximo ao coração. O homem tentou fugir do local, mas foi alcançado pelos policiais militares algumas quadras longe do prédio, na rua Bento Rosa. Ele ainda tentou pular o muro de uma residência, mas foi capturado pelos policiais. Com ele, os PMs encontraram o canivete sujo de sangue.

O suspeito informou a localização da besta utilizada para atirar a flecha nos inquilinos do condomínio, que estava posicionada na janela de sua residência. Um simulacro de pistola, um facão, a besta e oito flechas também foram localizados no apartamento. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para providências legais. A vítima, que levava na cintura uma pistola cal.380 com 16 munições, foi encaminhada ao Hospital Bruno Born pelos condôminos, mas não resistiu ao ferimento.

Segundo a BM, o homem já possuía antecedentes criminais por ameaça, roubo a estabelecimento comercial, receptação, porte ilegal de arma de fogo e roubo a pedestre.

