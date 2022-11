Richarlison se manifesta sobre ataque a escolas do Espírito Santo: "Força e carinho"

publicidade

O centroavante da Seleção Brasileira Richarlison manifestou apoio às famílias dos ataques às escolas do município de Aracruz, no Espírito Santo, por meio das redes sociais neste sábado (26). Na manhã da sexta-feira (25), um adolescente armado invadiu dois colégios e atirou em estudantes e professores.

"Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos", lamentou ele nas redes sociais. A ação deixou três mortos e mais de 10 feridos.

O jogador nasceu na cidade de Nova Venécia, no Espirito Santo. Ele foi o atleta que deu ao Brasil a vitória na estreia da Copa do Mundo no Catar.

Como ocorreu o ataque

O jovem invadiu duas escolas localizadas na mesma rua em Aracruz (ES), por volta das 10h desta sexta-feira (25). Ao menos três pessoas morreram. Treze pessoas ficaram feridas - cinco delas em estado gravíssimo.

Segundo testemunhas, o jovem fugiu após o atentado à segunda escola. A polícia confirmou a versão: em um carro Duster de cor dourada, ele teria ido em direção à orla. O autor dos disparos era um estudante do colégio Primo Bitti, segundo o capitão Alexandre, do 5º Batalhão da Polícia Militar.

Ele teria entrado na escola, na sala dos professores, com uma pistola e vários carregadores e efetuado diversos disparos, que atingiram seis pessoas no colégio. Dois óbitos foram confirmados no local”, afirmou o capitão.

O governador Renato Casagrande disse que cancelou sua agenda assim que soube da tragédia e que deslocou as secretarias de Segurança e de Educação para apurar os motivos do atentado e auxiliar a comunidade escolar.

"Imediatamente suspendi minha participação num evento que discutiria reforma para o Brasil e pacto federativo e estou buscando retornar ao Espírito Santo para acompanhar a apuração e o desenrolar desse triste fato", afirmou Casagrande.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou na tarde da sexta-feira (25) a prisão do jovem que atirou em duas escolas da cidade de Aracruz. "Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã". afirmou ele por meio das redes sociais.

Casagrande afirmou ainda que haverá luto oficial de três dias em decorrência das mortes. "Perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos", escreveu.

