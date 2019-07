Rio Grande do Sul termina 1º semestre com menos de mil casos de homicídios

publicidade

O Rio Grande do Sul encerrou o primeiro semestre deste ano com um número de homicídios abaixo de mil casos depois de nove anos. A queda foi de 24% em comparação aos primeiros seis meses do ano passado. Entre janeiro e junho de 2019 foram 962 vítimas contra 1.265 no mesmo período de 2018. Os dados fazem parte dos indicadores de criminalidade divulgados na manhã desta terça-feira pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).

Apenas em junho de 2019 foram 152 casos contra 194 em 2018, representando uma redução de 21,6% em todo o Estado, sendo considerado o menor número desde 2013. Em Porto Alegre, os seis meses iniciais de 2019 registraram 175 assassinatos enquanto no primeiro semestre de 2018 o número havia ficado em 323, significando uma diminuição de 45,8%. Somente em junho passado na Capital foram 26 casos ao passo que 44 ocorreram no mesmo mês em 2018.

O vice-governador e secretário estadual da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, destacou os resultados. “Eles mostram que estamos consolidando a reversão da criminalidade, em especial a marca de voltar a ficar abaixo de mil homicídios no semestre. Embora não nos deixem satisfeitos, pois ainda temos o que melhorar, os dados mostram que estamos no caminho certo", declarou.

Queda nos latrocínios

Conforme a SSP, os latrocínios tiveram uma queda de 31,4% no Estado, com 35 assaltos com morte no primeiro semestre de 2019 contra 51 do mesmo período em 2018. Em Porto Alegre, a redução foi de quatro roubos com morte nos primeiros seis meses de 2019 enquanto sete casos aconteceram em igual período de 2018, representando uma diminuição de 42,9%.

Sobre os furtos no Rio Grande do Sul, os indicadores mostram uma queda de 14,9%, passando de 69.835 em 2018 para 59.409 em 2019. Nos roubos de veículos houve redução de 31,3%, com 8.773 ocorrências em 2018 e 6.023 nos primeiros seis meses de 2019. Na comparação semestral, a SSP constatou ainda expressiva baixa nos ataques a banco (-28%) nos furtos de veículos (-12,5%) e nos roubos a transporte coletivo (-21%).

O levantamento indica ainda quatro meses seguidos de redução de índices na região Metropolitana de Porto Alegre. Em junho, o número de vítimas de homicídio passou de 113 em 2018 para 75 em 2019, representando queda de 34%. Janeiro deste ano havia apresentado uma alta de 4%, mas em fevereiro já tinha caído 38%.

A partir da implantação do programa RS Seguro, a curva descendente foi mantida com diminuições de 44% em março, 41% em abril e 29% em maio. No acumulado semestral foi registrada a retração de 30,6% nos assassinatos, com 727 vítimas entre janeiro e junho de 2018 contra 501 nos mesmos meses de 2019.

De acordo com a SSP, o combate aos crimes contra vida é o principal objetivo do RS Seguro em 18 municípios que concentram mais de 70% das mortes violentas no Estado. Nos próximos dias, o Governo do Estado deve anunciar novas medidas nos quatro eixos do programa: combate à criminalidade, políticas sociais preventivas, atendimento ao cidadão e sistema prisional.