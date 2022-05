Rio: Madrasta investigada pelo envenenamento de enteados pode ser indiciada por outras mortes

publicidade

A madrasta investigada pela morte e tentativa de homicídio dos enteados, de 22 e 16 anos de idade, pode ter envolvimento com outros dois casos na zona oeste do Rio. É possível que Cíntia Mariano tenha relação com as mortes de uma vizinha e a do ex-marido. Na delegacia, a suspeita permaneceu calada.

Cíntia está detida em um presídio no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. Aos filhos biológicos, ela teria confessado que pôs veneno de rato da comida dos enteados Fernanda e Bruno Carvalho.

Fernanda Carvalho não resistiu a uma parada cardíaca no dia 27 de março. Já o adolescente de 16 anos conseguiu sobreviver após passar por uma lavagem estomacal e ficar internado no Hospital Municipal lbert Schweitzer, em Realengo, dois meses depois da morte da irmã.

Veja Também

A madrasta, presa na última sexta-feira (20), vai permanecer detida por, pelo menos, 30 dias em prisão temporária. Se comprovados os crimes contra os enteados, Cíntia Mariano, de 49 anos, vai responder por homicídio e tentativa de homicídio qualificado. A Polícia Civil também investiga o envolvimento dela com as outras duas mortes. A defesa da suspeita alega que vai comprovar a inocência de Cíntia.