RS inaugura Cidade da Polícia Civil e traz modernidade à instituição

A Polícia Civil do RS está de casa nova, ou melhor, de “cidade” nova. A Cidade da Polícia Civil foi inaugurada oficialmente, nesta terça-feira em Porto Alegre, e já é considerada um dos maiores complexos de segurança pública do Sul do país. A estrutura coloca a instituição entre as mais modernas polícias do Brasil. Com 115.580,80 m², o espaço inicia as atividades com dois departamentos finalizados nesta primeira etapa: a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e a Volante do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM). Mais 13 estão previstos para instalações futuras, totalizando 15 prédios no local. Na ocasião, ainda foram entregues 57 viaturas, 50 picapes Toyota Hilux e sete Toyota SW7.

O complexo, que já serviu de sede para o Centro Técnico de Aperfeiçoamento e Formação (Cetaf) da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), centralizará grande parte dos serviços operacionais da instituição, o que representa também economia aos cofres públicos, já que departamentos como o de Investigações Criminais (Deic), que funciona em sede alugada na região do aeroporto, devem migrar por completo para o espaço.

A chefe de Polícia Civil e delegada, Nadine Anflor, representou neste ato o governador do RS. Ela definiu a entrega da nova sede como a realização de um sonho. “O Palácio da Polícia, que deve ficar restrito à parte administrativa, começou a ficar pequeno para nossa instituição e sempre sonhamos em ter um centro de excelência de investigação criminal”, disse. Nadine mencionou que o Rio de Janeiro já possui um complexo como esse, que Tocantins e Goiás estão em fase de complementação da estrutura e que agora o RS também entra nessa etapa. “A integração entre os órgãos operacionais da Polícia Civil que essa mudança proporciona vai ser fundamental para o trabalho e também para a população, que agora tem um local específico para nos procurar, facilitando o acesso da população aos nossos serviços”, enfatizou.

A delegada disse que, no segundo passo, serão levadas para o complexo a delegacia de homicídios e depois todo departamento de homicídio. Sobre as viaturas, a delegada explicou que são 50 picapes Toyota Hilux semi blindadas que vêm do Programa Avançar na Segurança, correspondendo a um investimento de R$ 12.512.950,00, seis Toyotas SW4 com recursos do mesmo programa público, e uma do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), um investimento foi de R$ 323.454,70. “Elas serão destinadas para as 33 regionais e 17 Delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), locais que o governo nos deu independência para decidir para onde enviar os equipamentos”, destacou, explicando que o Estado tem 29 regionais no interior, três na região metropolitana e uma em Porto Alegre.