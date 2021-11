Sítio abrigava plantação de cannabis sativa na zona rural de Viamão

publicidade

Um sítio abrigava uma plantação com 11 pés de cannabis sativa, dentro de uma estuyf feita de tijolos, na zona rural de Viamão. A descoberta do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil resultou ainda na apreensão de cerca de 1,3 quilo de maconha do tipo camarão, que possui alto valor comercial.

Na manhã desta sexta-feira, o delegado Fernando Siqueira confirmou que o responsável pelo local foi preso na ação realizada no Beco do Capitão. “A plantação foi uma surpresa, mas sabíamos que ele armazenava e distribuía maconha tipo camarão”, observou.

O flagrante ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Viamão. Houve ainda o recolhimento de duas balanças de precisão, munições, estojos e uma maleta de pistola na propriedade.

Ainda em Viamão, a equipe do delegado Thiago Bennemann deteve um indivíduo com quatro espingardas,uma pistola artesanal, uma garrucha e 77 munições. Os agentes do Denarc executaram ordem judicial de busca e apreensão em uma residência, situada no bairro Tarumã.