Santa Cruz do Sul era o destino de carregamento de drogas apreendido pela PRF no Paraná

A cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul era o destino final do carregamento de cerca de 91 quilos de maconha apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal do Paraná. O flagrante foi registrado na noite desta quinta-feira na BR 277, em Cascavel.

Na rodovia, o efetivo da PRF interceptou um Chevrolet Vectra. Durante a fiscalização no veículo, os policiais rodoviários federais visualizaram tijolos da droga sob o banco traseiro e depois no porta-malas.

Um casal foi preso. Eles vinham de Foz do Iguaçu, na fronteira com Ciudad del Este, no Paraguai. O motorista admitiu que viajava para Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.