Santa Maria era o destino final de quase 54 quilos de maconha apreendidos no Mato Grosso do Sul

A cidade gaúcha de Santa Maria era o destino final de quase 54 quilos de maconha que foram apreendidos recentemente em duas ocorrências distintas pelo efetivo do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) do Mato Grosso do Sul.

Em um dos flagrantes, cerca de 26,8 quilos de maconha estavam com uma jovem gaúcha de 19 anos de idade, passageira de um ônibus que fazia a linha entre Ponta Porã e Mundo Novo. A abordagem do coletivo ocorreu na rodovia MS 295, no município de Paranhos. Nas buscas na bagagem da suspeita que manifestou nervosismo diante da abordagem, os policiais militares localizaram 26 tabletes de maconha. Presa em flagrante, a traficante confessou que buscou o entorpecente em Ponta Porã e o levaria até a cidade de Santa Maria, onde receberia R$ 4 mil pelo transporte.

Já em torno de 27 quilos de maconha foram encontrados com uma mulher, de 37 anos, que estava em um ônibus que viajava de Ponta Porã para Guaíra, no Paraná. O efetivo do DOF interceptou o veículo também na rodovia MS 295, mas no município de Tacuru. O entorpecente estava dentro de duas bolsas. A traficante não informou quanto receberia para levar a droga até a cidade gaúcha.

