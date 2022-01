Sapucaia do Sul registra dois homicídios em menos de 24 horas

publicidade

Um homem foi morto depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo na rua Argemiro Ribeiro Moreira, no bairro Nova Sapucaia, em Sapucaia do Sul, nesse sábado. Foi o segundo homicídio registrado em menos de 24 horas na cidade. Na manhã do mesmo dia, um homem também foi morto a tiros no bairro Lomba da Palmeira.

Conforme informações da Brigada Militar, um veículo Honda Civic chegou em frente à residência na rua Argemiro Ribeiro Moreira, onde morava a vítima, e após os ocupantes o chamarem, desferiram um disparo pelas costas do homem. O projétil atingiu o quadril da vítima, que foi socorrida pela equipe do grupo Salvamento e Resgate Vida. Conduzido para o setor de emergência do Hospital Municipal Getúlio Vargas (HMGV), o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo a Brigada Militar, o baleado tinha passagens por tráfico de drogas, posse de entorpecentes, furto qualificado, jogos de azar, lesão corporal e injúria. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil (2ªDP) de Sapucaia do Sul. As buscas pelos autores do crime estão sendo realizadas na região.

