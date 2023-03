Segunda onda de ataques no Rio Grande do Norte termina com morte e incêndios

publicidade

O Rio Grande do Norte voltou a sofrer novos ataques na noite desta terça-feira (14). Um idoso, dono de um supermercado,morreu após ser baleado durante uma ação criminosa no bairro de Nazaré, em Natal. Além disso, diversos veículos foram incendiados durante os atentados . Por volta das 20h, os suspeitos queimaram pneus e atearam fogo em veículos estacionados na avenida Mário Negócio, no bairro das Quintas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas.

Já em Ceará-Mirim, na Região Metropolitana, um micro-ônibus foi incendiado, no bairro Cohab. O veículo fazia o trajeto entre o bairro de Terra Santa e Centro da cidade. Os moradores da região ajudaram a conter o fogo.

Até esta madrugada, 28 pessoas suspeitas de envolvimento nas ações criminosas foram presas pela Polícia Militar no RN. Armas, drogas, artefatos explosivos, veículos, dinheiro e munições foram apreendidas. Agentes da Força Nacional disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) foram enviados ao local para dar apoio às ações de combate à criminalidade.