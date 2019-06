“Seja quem for, quero justiça”, diz Flordelis sobre morte de marido

publicidade

A deputada federal Flordelis disse, nesta quarta-feira, que deseja justiça pela morte do marido, Anderson do Carmo, “seja quem for” o assassino. A parlamentar deu declaração ao sair da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Flordelis também afirmou que não acredita que algum de seus filhos tenham sido responsáveis pela morte de Anderson. A deputada foi visitar o filho, preso com um mandado de violência doméstica em aberto.

Perguntada sobre a arma encontrada em sua casa, no bairro de Pendotiba, em Niterói, durante buscas feitas pela Polícia Civil e o MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), Flordelis declarou não ter conhecimento da pistola. A parlamentar também afirmou aos repórteres que não sabe onde está o celular de Anderson. O aparelho foi o único que os agentes da DHNSG não encontraram durante a revista na casa da família, local onde o pastor foi vítima de diversos tiros.

A principal hipótese que a Polícia Civil trabalha é a de execução. Um dos filhos adotivos do casal assumiu a autoria do crime, versão que a família desmentiu por meio de nota.

De acordo com a delegada Barbara Lomba, responsável pelo caso, a DHNSG tenta solucionar o crime da forma mais rápida possível.