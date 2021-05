Serial killer de homossexuais é preso na manhã deste sábado pela Polícia Civil do Paraná

publicidade

Está preso o indivíduo apontado como serial killer por assassinar e roubar ao menos três homossexuais em Santa Catarina e Curitiba. O suspeito, de 33 anos, vulgo Japa, foi capturado na manhã deste sábado pelos policiais civis paranaenses em uma pensão no bairro Capão Raso, em Curitiba. Ele está sendo interrogado na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Ele teve a frieza de falar para uma vítima, enquanto ela estava sob seu poder, de que ele era o coringa. A vítima até o questionou. Ele falou: eu gosto de matar, eu mato porque eu gosto. Tudo leva a crer que a gente está sim diante de um psicopata ou um serial killer”, afirmou o delegado Thiago Nóbrega, encarregado das investigações no Paraná, segundo o jornal Notícias do Dia, de Santa Catarina.

O paradeiro do criminoso foi localizado na noite da última sexta-feira. A identificação dele foi possível graças a uma quarta vítima, que sobreviveu e auxiliou as investigações. Imagens de câmeras de monitoramento também contribuíram para o trabalho policial.

Foragido no Paraná e em Santa Catarina, Japa é suspeito de matar um professor universitário, de 36 anos, no dia 16 de abril, em Abelardo Luz, na região Oeste de Santa Catarina. Já as outras vítimas, um enfermeiro de 30 anos e um estudante universitário de 25 anos, foram assassinados respectivamente no dia 27 de abril e no dia 4 deste mês em Curitiba. As mortes foram por asfixia, sendo que as vítimas estavam amarradas e em cima das camas.

Uma semana depois, no último dia 11, o serial killer teria tentado assassinar a quarta vítima no bairro Bigorrilho, em Curitiba, que sobreviveu e ajudou a reconhecê-lo.

Conforme o jornal Notícias do Dia, os agentes da DHPP observaram que o suspeito não tinha relações sexuais com as vítimas. Ele marcava encontros por meio de aplicativos de conversação com o mesmo perfil de vítimas: jovens gays que moravam sozinhos.

Nas casas das vítimas, o criminoso aproveitava o momento em que estavam distraídas e aplicava um golpe mata-leão, sufocando-as. Em seguida, ele aproveitava para roubar pertences, como computadores e celulares.

Não é descartado que Japa seja indiciado por latrocínio. Natural de Palmas, na região Sul do Paraná, ele passou a infância em Abelardo Luz, em Santa Catarina. Atualmente morava em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

Japa possui dois filhos e deixou o emprego que trabalhava em março deste ano. Ele tem antecedentes por roubos em 2015 e 2019, além de uma medida protetiva por uma ex-namorada.