Serra registra três assassinatos no fim de semana

publicidade

Bento Gonçalves contabilizou mais dois assassinatos neste fim de semana. No início da trade do sábado, duas pessoas foram mortas a tiros no bairro Maria Goretti por volta das 12h30min. O assassino teria efetuado diversos disparos de armas de fogo para dentro da residência, onde estavam as vítimas.

Conforme informações da Brigada Militar, um dos mortos foi identificado como Juarez Klaus, de 57 anos. O outro homem em óbito no local ainda não foi identificado. No incidente, uma mulher de 37 anos, ferida pelos disparos foi ferida no rosto, socorrida e seu estado de saúde é estável.

Com o duplo homicídio, Bento Gonçalves chega a 29 assassinatos em 2019.

Assassinato em frente ao Corpo de Bombeiros

Também na Serra, mas em Farroupilha, um jovem de 20 anos foi morto com um tiro no peito por volta das 3h30min deste domingo, no bairro do Parque. Jonatan de Cândido Oliveira estava com a namorada no seu carro em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, quando um indivíduo em um Celta disparou contra a vítima.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e o Samu o conduziu ao Hospital São Carlos, mas ele não resistiu.