Sete suspeitos de envolvimento com execuções são detidos pela Polícia Civil em Alvorada

Duas operações foram desencadeadas na manhã desta sexta-feira pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Alvorada, sob comando do delegado Edimar Machado. A ação Coleta Seletiva resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e de três mandados de prisão preventiva.

A investigação refere-se a um homicídio ocorrido no mês de novembro do ano passado, onde a vítima, de 28 anos, foi encontrada morta com marcas de tiros em uma via pública do bairro Tijuca, enrolada em um saco de reciclagem.

De acordo com o delegado Edimar Machado, um dos alvos já se encontrava recolhido no sistema prisional e um outro foi localizado em uma casa. Houve ainda um flagrante por posse de um revólver calibre 38 com numeração raspada, além de munições.

Durante a investigação foram identificados cinco indivíduos que teriam participado do crime. Um deles é o mandante e apontado com uma liderança do braço de uma facção criminosa na cidade.

Já na ação Descarte, os agentes da DPHPP de Alvorada cumpriram oito ordens judiciais e cinco mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão.

O trabalho investigativo apura um homicídio no qual a vítima, de 23 anos, foi encontrada morta com sinais de espancamento de um corte na região da orelha. O jovem teria sido acusado de assediar uma adolescente familiar dos autores do crime, sendo então abordado em um bar e conduzido até a região em que foi executado. Quatro suspeitos de participação no crime, sendo dois homens e duas mulheres, foram presos na ação.