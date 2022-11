"Sou inocente, perdão", diz Flordelis durante depoimento do desembargador Siro Darlan

publicidade

Acusada de ser a mandante da morte do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, Flordelis deixou o banco dos réus nesta quinta-feira durante o depoimento do desembargador Siro Darlan e, aos prantos, alegou inocência e pediu perdão. Siro Darlan foi convocado como testemunha de defesa no quarto dia de julgamento de Flordelis e mais quatro réus acusados do crime.

O desembargador foi juiz da Vara da Infância e da Juventude e acompanhou a trajetória de Flordelis e dos mais de 50 filhos dela, a maioria afetivos.

De acordo com informações da Record TV, inicialmente, Darlan atuou como fiscalizador e, depois, se aproximou da família. No depoimento, o magistrado relatou ter tido contato com o pastor três dias antes do crime. Enquanto Siro Darlan falava, Flordelis se levantou e disse: "Eu sou inocente, me perdoa". Por volta das 18h, ela saiu da sala de audiência e não retornou até o momento.

