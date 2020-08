Submetralhadora é apreendida pela Brigada Militar em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar apreendeu uma submetralhadora calibre 40 com carregador e dois revólveres calibres 38, além de cerca de 80 munições de calibres variados, em Porto Alegre. A ação foi realizada na noite desta segunda-feira pelo efetivo do 1º BPM no bairro Menino Deus.

Um criminoso foi abordado pelos policiais militares com um dos revólveres e parte das drogas, rua José de Alencar. Ele indicou que havia mais em um prédio abandonado na rua Manoel Bitencourt, no bairro Coronel Aparício Borges.

No local foram então recolhidos R$ 1.811,00 em dinheiro, 90 gramas de maconha, um pé de maconha, três gramas de cocaína, duas pedras de crack e um telefone celular. O flagrante ocorreu durante a operação Tríplice Fronteira realizada nas áreas do 1°BPM, 19°BPM e do 21°BPM.

Em outra ação realizava no bairro Cristal, o efetivo do 1º BPM apreendeu 27 frascos da droga sintética Sucesso, 59 porções de maconha, três aparelhos celulares, uma máquina de cartão de crédito, uma balança, um monitor, um binóculo, um aparelho DVR, quatro pares de tênis e R$1.799,55 em dinheiro. Os policiais militares tentaram abordar um Chevrolet Prisma e o motorista fugiu até a rua Arapeí, onde abandonou o veículo e buscou refúgio em uma residência, sendo detido. O criminoso recebia os pedidos e fazia a tele entrega com o carro, abastecendo sobretudo festas clandestinas.