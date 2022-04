Suspeito é morto em assalto a banco em Santana da Boa Vista

publicidade

Um assalto a uma agência do Banrisul em Santana da Boa Vista, na região central do Estado, ocorrido na tarde desta sexta-feira, deixou um suspeito morto. Momentos de tensão incorreram quando os criminosos fizeram um cordão humano com reféns, formando um escudo, para se proteger da ação policial.

O efetivo local da Brigada Militar pediu reforço para cercar o local. O Batalhão de Operações Especiais (BOPE), 5º Batalhão de Choque e Batalhão de Aviação auxiliaram no cerco. Um tiroteio intenso, que deixou vidros de casas vizinhas quebrados, resultou na morte de um homem envolvido na ação, diretamente na entrada do banco. Outro criminoso ficou ferido.

Os criminosos fugiram levando três reféns e o comparsa que ficou ferido em uma caminhoneta Fiat Toro. O veículo foi posteriormente abandonado e os reféns libertos. Outro veículo foi roubado de uma propriedade em Campina, junto a duas armas, os proprietários foram agredidos.

Mais de 50 policiais estão na busca pelos assaltantes foragidos, que seriam pelo menos dois.