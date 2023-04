Suspeito de abusar três meninas é preso pela Polícia Civil em Imbé, no Litoral Norte

publicidade

A 1ª Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (1ª DPCA) do Departamento Estadual de Proteção aos Grupos de Vulneráveis da Polícia Civil investiga um caso de exploração sexual infanto-juvenil envolvendo três irmãs, de 8, 10 e 12 anos de idade. Na manhã desta quinta-feira, a operação La Lumière foi deflagrada sob comando da delegada Camila Franco Defaveri.

Segundo ela, existem indícios de que as crianças estariam sendo submetidas aos crimes de exploração sexual, prostituição e pornografia infantil por um empresário de Imbé, no Litoral Norte. “Além da mesada paga à mãe das vítimas, o abusador ofertava diversos presentes às meninas, dentre eles brinquedos, roupas e materiais de higiene pessoal, entre outros”, explicou.fraude

“Ela recebia as crianças em local específico, seu apartamento no Litoral Norte, para o cometimento dos crimes, que fica a poucas quadras da sua casa, residência oficial”, disse a titular da 1ª DPCA. “Além disso, tem-se a suspeita de que o investigado confeccionava material de pornopedofilia para venda e uso pessoal”, emendou.

Na operação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Imbé, sendo vasculhada a residência da mãe das meninas. A mulher, de 32 anos, foi presa pelo crime de exploração sexual. No local de trabalho dela também foi alvo dos policiais civis. As crianças foram encaminhadas para perícia psíquica e verificação de violência sexual.

Veja Também

Nas duas residências do investigado, de 41 anos, uma delas muito ampla e dotada de segurança, a equipe da DPCA apreendeu objetos sexuais, preservativos, lubrificantes, livros, par de algemas, medicamentos, além de telefones celulares, HDs e notebooks, entre outros. Ele foi detido em flagrante.

Conforme a delegada Camila Franco Defaveri, o suspeito quebrou e danificou um telefone celular e computador que estava logado no momento da chegada dos agentes. No entanto, o conteúdo foi recuperado. “Diante disso, ele também será autuado pelo crime de fraude processual”, adiantou.

“A conduta do acusado gira em torno de buscar mulheres com filhos menores de idade, para oferecer dinheiro em troca de programas com as crianças. Foi localizado na mídia extraída uma espécie de cardápio ofertando vantagem financeira em troca de exploração sexual de crianças”, constatou. “No celular do investigado foi localizado, na perícia preliminar, conversas com várias mães combinando valores, com encaminhamento de pagamento do acusado via pix para as referidas mulheres”. frisou.

Além disso dos crimes de exploração sexual e fraude processual, o suspeito deve responder também pelo delito de vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.