Suspeito de feminicídio em Colinas foi assassinado, diz Polícia Civil

publicidade

A Polícia Civil abriu uma nova linha de investigação no caso iniciado por um feminicídio na cidade de Colinas. Na manhã desta terça-feira, o titular da DP de Estrela, Humberto Messa Roehrig, afirmou que o suspeito de assassinar a namorada, Juliana Miranda, 39 anos de idade, foi morto a tiros. “Vamos apurar quem foi o autor dos disparos”, adiantou.

O corpo do suspeito, 34 anos, foi resgatado das águas do rio Taquari na manhã dessa segunda-feira nas imediações da rua dos Marinheiros, no bairro Moinhos, em Estrela, no Vale do Taquari. O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) retirou das águas o cadáver, que apresentava marcas de tiros, o que afastou a hipótese de suicídio.

Já o corpo em decomposição de Juliana Miranda, havia sido encontrado no último domingo em um matagal às margens da ERS 129, perto do rio Taquari, entre Colinas e Roca Sales. A vítima estava enrolada em um cobertor e amarrada com um cinto. Ela apresentava marcas de violência no pescoço. A mulher encontrava-se desaparecida desde o dia 30 de junho passado. O casal estaria junto havia apenas um mês.