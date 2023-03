Suspeito de matar jovem paraense é preso em Viamão

publicidade

Está preso o autor do assassinato da jovem paraense Laila Vitória Rocha de Oliveira, 20 anos, ocorrido no sábado passado no bairro Lomba do Pinheiro, no Extremo do Sul de Porto Alegre. O corpo da vítima, morta com golpes de espada, foi encontrado parcialmente queimado em uma lareira dentro da casa. Ela apresentava lesões e teria lutado contra o suspeito. O local reunia imagens, estátuas e quadros relacionados ao ocultismo.

Na tarde dessa quarta-feira, a Brigada Militar localizou e deteve o foragido, de 37 anos, que se denominava nas redes sociais como bruxo e necromante, em Viamão, no limite com Porto Alegre. Policiais militares do 18º BPM efetuaram a captura do suspeito e o encaminharam à 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª Deam) de Porto Alegre, sob comando da delegada Cristiane Machado Pires Ramos, que investiga o crime como feminicídio.

“Informações coletadas deram conta de que o casal se conheceu na internet e que a vítima estava em Porto Alegre há poucas semanas. Testemunhas afirmaram que as brigas eram recorrentes e que a vítima tinha intenção de voltar para casa ainda em março”, relatou a titular da 1ª Deam. A jovem paraense residia na vila Palmares Sul, na zona rural do município de Parauapebas, no Pará.

“Representou-se pela prisão preventiva do suspeito, que permaneceu foragido até a quarta-feira. As buscas pelo suspeito foram ininterruptas, sendo realizadas diversas diligências na Zona Leste da Capital, no bairro Lomba do Pinheiro, em extensa zona de mata. Os moradores do local foram orientados sobre a possível presença de foragido e o acionamento das forças de segurança pública no caso de informações”, frisou. “Na quarta-feira, um morador avistou o foragido e acionou o 190, sendo o suspeito preso pela Brigada Militar”, enfatizou.

Encaminhado a 1ª Deam de Porto Alegre, o suspeito foi interrogado pela delegada Cristiane Machado Pires Ramos, e confessou o cometimento do crime e confirmou que a espada apreendida na casa foi a usada para matar a jovem. “Cabe destacar que se trata de indivíduo com antecedentes policiais por homicídio tentado, lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar e ameaça. Quando da fuga, o suspeito rompeu o monitoramento eletrônico por tornozeleira, sendo considerado indivíduo de alta periculosidade”, avaliou.

Segundo a delegada Cristiane Machado Pires Ramos, “a pronta resposta da Polícia Civil é parte da estratégia de combate e enfrentamento aos crimes de feminicídio, que são delitos graves e que demandam atuação célere e eficaz por parte da Polícia Judiciária”. O acusado foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp).

