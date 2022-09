Suspeito de roubo de veículo morre após reagir a abordagem policial na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Um homem veio a óbito após reagir a uma abordagem policial na rua Paul Harris, esquina com a 26 de abril, no bairro Vila Ipiranga, na tarde desta terça-feira. Conforme o tenente-coronel Daniel Araújo, da Brigada Militar, mais cedo, o suspeito havia roubado um veículo Corsa na avenida Grécia e não obedeceu aos pedidos de parada de dois policias que lhe abordaram após atenderem denúncia.

"Policial deu voz de prisão e ele tentou acelerar para atropelar o policial. Quando o policial saiu da linha do veículo, ele deu ré e caiu em um buraco. O policial tentou dialogar. No entanto, o homem estava com uma pistola na mão e o policial efetuou os disparos, assim ele veio a óbito", explicou o tenente-coronel.

De acordo com ele, a vítima do roubo de veículo reconheceu o suspeito e confirmou que ele estava de posse de uma arma. Ainda segundo a BM, se tratava de uma simulacro.