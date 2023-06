Suspeito de tentativa de feminicídio morre em fuga na ERS 324, entre Marau e Vila Maria

publicidade

Um suspeito de tentativa de feminicídio morreu durante a fuga na manhã desta segunda-feira em um acidente de trânsito ocorrido na ERS 324, entre Marau e Vila Maria. O indivíduo, de 42 anos, conduzia um Ford Ka. O veículo colidiu frontalmente em um caminhão Mercedes-Benz, que trafegava no sentido contrário.

Momentos antes, ele teria esfaqueado a ex-companheira, de 40 anos, na rua México, no bairro Nova Alternativa, em Marau. Com três perfurações, a vítima foi socorrida e internada no Hospital Cristo Redentor. A Brigada Militar foi acionada na ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil.