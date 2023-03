Tarcísio lamenta ataque em escola: "Não tenho palavras para expressar minha tristeza"

publicidade

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, lamentou em seu perfil no Twitter o ataque a uma escola da capital paulista feito por um aluno de 13 anos na manhã desta segunda-feira (27).

"Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro, no bairro da Vila Sônia, zona oeste. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares", escreveu o governador.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, também se manifestou no Twitter sobre o ataque na escola da Vila Sônia. Veja sua postagem:

O garoto atacou e feriu com uma faca quatro professores e dois alunos. O atentado aconteceu por volta das 7h30, quando as crianças já estavam dentro das salas de aula.

Segundo nota divulgada pela PM (Polícia Militar), uma professora de 71 anos, identificada apenas como Elizabeth, sofreu uma parada cardiorrespiratória após ser esfaqueada e morreu.