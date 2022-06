Tentativa de furto em agência bancária mobiliza BM em Gravataí

publicidade

A Brigada Militar foi acionada no final da noite desse domingo por conta de uma tentativa de furto no Banco do Brasil em Gravataí. Por volta das 22h, o efetivo do 17º BPM foi alertado pela central de monitoramento da instituição financeira, após a invasão do local por dois indivíduos.

Os policiais militares foram então até a agência bancária situada na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, nas imediações da parada 68, no bairro Santa Cruz. Houve a constatação de que os criminosos forçaram uma porta que dava acesso aos caixas eletrônicos. A porta de entrada do banco também foi arrombada.

Nenhum dos dois suspeitos foi encontrado no prédio e possivelmente fugiram ao perceberem que a BM foi alertada. Nada foi levado pelos ladrões. Os policiais militares do 17º BPM apuraram ainda que um terceiro indivíduo ficou dando cobertura e vigiando no lado externo da agência bancária. O caso foi repassado para investigação da Polícia Civil.