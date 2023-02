Tiroteio acaba em policial e suspeito feridos em Eldorado do Sul

publicidade

Eldorado do Sul viveu momentos de tensão na tarde desta quarta-feira, 15. Policiais à paisana da delegacia do município trocaram tiros com suspeitos de roubo a veículos, durante uma campana em um posto de gasolina na avenida das Indústrias, próximo da BR 116. Um dos indivíduos foi baleado no peito e um policial sofreu um disparo na perna, conforme a Polícia Civil. Ambos foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro para atendimento.

A polícia monitorava no local a atividade de uma quadrilha que estaria efetuando roubos a veículos. "Teve uma onda de assaltos seguidos nos postos de gasolina aqui em Eldorado e os colegas estavam monitorando. Quando foram assaltar os colegas abordaram, eles não aceitaram a abordagem e houve troca de tiros" detalhou o inspetor de polícia Rodrigo Olsson, da Delegacia de Eldorado do Sul.

O modus operandi do grupo era o seguinte: paravam próximo a postos de combustível e aproveitavam a parada de turistas no local, para chegavam para abastecer e se alimentar, para roubar os carros. Conforme a Polícia Civil, os criminosos utilizavam dispositivos eletrônicos para destravar os veículos e efetuarem o roubo. Os homens teriam utilizado um veículo de apoio para a fuga.