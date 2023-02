Tráfico de armas, acessórios e munições são alvo da PF na fronteira com Uruguai

publicidade

O tráfico internacional de armas, acessórios e munições foi alvo no começo da manhã desta terça-feira da Polícia Federal na fronteira com o Uruguai. A operação Medalha de Honra ocorreu em Santana do Livramento e Quaraí. Houve o cumprimento de 11 mandados judiciais de busca e apreensão.

A investigação identificou a comercialização de armas de fogo, acessórios e munições de procedência estrangeira trazidas ilegalmente do Uruguai para o Brasil e oferecidas em redes sociais. Parte das armas foram adquiridas por caçadores da região fronteiriça para o abate clandestino e ilegal de animais silvestres. Também existem indícios da aquisição do armamento por parte de facções criminosas estabelecidas na região de fronteira.

Algumas das armas de fogo comercializadas pelo grupo criminoso foram identificadas pela Polícia Federal e continham alerta de roubo ou furto pelas autoridades uruguaias.

A ação policial nesta terça-feira visa ainda a desarticulação do grupo criminoso. O nome da operação, “Medalha de Honra”, faz alusão a como os investigados se apresentavam e se orgulhavam, “com honra”, ao expor seus armamentos em vídeos e fotos publicadas em redes sociais.