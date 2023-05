Três criminosos são presos após confronto com policiais militares em Santo Antônio da Patrulha

publicidade

Três criminosos foram presos após confrontarem-se com policiais militares na noite dessa quarta-feira em Santo Antônio da Patrulha. O efetivo do 8º BPM havia sido acionado de que indivíduos, envolvidos em roubos de maquinários agrícolas estariam na localidade de Catanduva, fazendo ligação direta de bateria entre um automóvel e um caminhão. Ao avistarem a guarnição, os suspeitos fugiram do local e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares. Miguelitos foram arremessados no chão para dificultar a perseguição.

Um cerco foi então montado na área pela BM, sendo presos dois bandidos. Um deles encontrava-se foragido e possui antecedentes por homicídio, assalto a estabelecimento bancário, porte ilegal de arma restrita e roubo a veículo e residência. A mobilização dos policiais militares foi mantida na região e possibilitou a captura do cúmplice em um matagal na manhã desta quinta-feira, perto do limite com Taquara.

Houve a apreensão de uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre nove milímetros, 37 munições, de calibres variados, dois coletes balísticos, miguelitos, três rádio comunicadores, um par de algemas, uma sirene e duas toucas ninjas, além do automóvel e caminhão.

