Três incêndios atingem a Região Metropolitana durante a madrugada

publicidade

Na madrugada deste domingo, três locais pegaram fogo em duas cidades da Região Metropolitana. Em Canoas, um incêndio atingiu uma residência na rua 116 A, quadra D, no setor 6 do bairro Guajuviras. Por volta das 1h30, foram necessários dois caminhões do Corpo de Bombeiros para aplacar as chamas. Já, em Gravataí, um estabelecimento comercial foi consumido pela labareda na rua Nestor de Moura Jardim, parada 79. Uma terceira ocorreu no Ecoponto de Cachoeirinha.

No incêndio em Canoas, havia pessoas no interior da casa, mas ninguém ficou ferido. Uma jovem de 20 anos e duas crianças – uma delas com três anos de idade – escaparam das chamas, assim como três cães e uma tartaruga, que também foram resgatados. Os bombeiros também conseguiram retirar pertences da família do imóvel. A agilidade na ação contou com a ajuda de vizinhos que perceberam sons estranhos e, ao saírem de suas casas, se depararam com o fogo em estágio inicial e retiraram moradores e móveis do local atingido. Polícia investiga o que causou o incêndio.

Também não houve feridos no incidente que praticamente destruiu o mercado Sacolão Miraguaia, em Gravataí. O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da madrugada e conseguiu evitar que o fogo se espalhasse em imóveis vizinhos. Os trabalhos se encerraram no início da manhã deste domingo. O sinistro no mercado, localizado em uma esquina, será investigado pela Polícia Civil do município.

Em Cachoeirinha, o incêndio que afetou o Ecoponto, na rua Ary Rosa dos Santos, bairro Granja Esperança, começou por volta de 1h e foi controlado uma hora e meia depois pelos Bombeiros da cidade. Os militares conseguiram evitar que chegasse até a região em que predomina vegetação e fios de alta tensão. Causas destas chamas também são desconhecidas.